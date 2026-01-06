Londra, 31enne italiano trovato morto in casa: cordoglio in Abruzzo e Puglia

LONDRA – Tragedia a Londra, dove Matteo Leone, italiano di 31 anni originario della Puglia e cresciuto a Castiglione Messer Raimondo (Teramo), è stato trovato morto nella sua abitazione nella notte tra sabato e domenica. A rinvenire il giovane privo di sensi sono stati i coinquilini, che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per Matteo non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta nel sonno. Nell’abitazione sono intervenute anche le autorità locali per gli accertamenti del caso, mentre le cause precise del decesso saranno chiarite dall’autopsia. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile malore.

Matteo Leone lavorava come bartender a Londra, dove si era trasferito dopo gli studi. Il giovane era figlio del maresciallo Graziano Leone, comandante della Stazione dei Carabinieri di Pescara Colli, che si è immediatamente recato nella capitale britannica per seguire la vicenda. Il Consolato Generale d’Italia a Londra sta supportando la famiglia e coordinando le procedure necessarie. Non sono ancora noti i tempi di rientro della salma in Italia.

Profondo cordoglio è stato espresso dalla ASL di Pescara, che ha ricordato il giovane e manifestato vicinanza al maresciallo Leone e alla sua famiglia, sottolineando il legame con la comunità locale e l’impatto del lutto su tutta la realtà sanitaria e territoriale.