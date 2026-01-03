Calimera, lunedì 5 gennaio il 'Cammino Celeste Winter' si conclude con 'Semu suli, semu tutti' del siciliano Alfio Antico tra i maggiori interpreti mondiali del tamburo a cornice



CALIMERA (LE) - Lunedì 5 gennaio (ore 19:00 | ingresso libero fino a esaurimento posti) nella Chiesa dell'Immacolata di Calimera, in provincia di Lecce, la quinta edizione del festival "Il Cammino Celeste – Winter" si conclude con "Semu suli, semu tutti" di Alfio Antico, tra i maggiori interpreti mondiali del tamburo a cornice, erede autentico della tradizione popolare siciliana, artista totale, cantautore, musicista e attore. La sua storia affonda le radici a Lentini, dove fino a diciott'anni ha vissuto come pastore. In quel mondo bucolico, a contatto diretto con la natura e le leggende tramandate dalla nonna, ha assorbito le sonorità del vento e degli animali, trasformandole in un linguaggio musicale unico. La sua voce e la sua mano sul tamburo formano un solo strumento, capace di evocare volti e sguardi degli antichi abitatori della sua terra. Possiede oltre settanta tamburi, tutti costruiti e intarsiati a mano con immagini di divinità agresti: ogni pezzo è un frammento della sua vita, dotato di una personalità sonora distinta. Lontano da virtuosismi fini a se stessi, Alfio Antico punta all'essenza, proiettando la tradizione nella modernità. Dopo l'incontro determinante con Eugenio Bennato, ha collaborato con giganti come Fabrizio De André, Lucio Dalla e la Nuova Compagnia di Canto Popolare, prima di affermarsi come solista. Sul palco, la sua esibizione diventa un rito ancestrale dove la parola si fa suono e il ritmo si trasforma in una narrazione poetica senza tempo.





Ideato e diretto dalla flautista e compositrice Giorgia Santoro, con la produzione di Zero Nove Nove, dal 2016 (con dieci edizioni estive e quattro invernali) il festival propone percorsi musicali e culturali lungo le vie dei pellegrini nella Puglia meridionale in viaggio verso Gerusalemme, con particolare attenzione al tratto che dal porto di Brindisi conduceva fino a Santa Maria di Leuca. Il Cammino Celeste – Winter è organizzato in collaborazione con il Comune di Caprarica di Lecce e l’associazione Kalimeriti Ambrò Pedìa di Calimera con il patrocinio del Comune di Lecce, dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e dell’Associazione Le Comunità ospitanti degli itinerari Francigeni della Puglia meridionale.



