Trani, aggressione a un ragazzo disabile: il video su TikTok scatena indignazione

TRANI - Da Corato a Trani, la cronaca del 2026 registra una seconda scena di violenza tra minorenni. Venerdì pomeriggio, in via Umberto, un ragazzo disabile è stato brutalmente aggredito da un coetaneo: calci, pugni, spintoni e insulti hanno segnato l’episodio, apparentemente scatenato da uno sguardo di troppo.

La scena è stata immortalata in un video pubblicato su TikTok, probabilmente girato dalla fidanzata dell’aggressore, anch’essa minorenne. Nel filmato, la vittima viene picchiata, scaraventata a terra e sbattuta contro il muro. Il video è stato successivamente rimosso insieme al profilo da cui era stato diffuso, ma il contenuto aveva già iniziato a circolare sui social.

Il ragazzo aggredito si è recato al Pronto Soccorso per le cure del caso e ha sporto denuncia contro l’aggressore. Le autorità indagano sull’accaduto, mentre la vicenda ha suscitato forte indignazione tra cittadini e utenti dei social, richiamando l’attenzione sul tema della violenza tra minorenni e sui rischi della diffusione di contenuti violenti online.