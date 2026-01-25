Maltempo in Puglia: forti piogge e venti fino a 70 km/h, domenica a rischio disagi

BARI – Una domenica complicata per la Puglia a causa del maltempo. Dalle ore 12 circa forti piogge hanno interessato la regione, accompagnate da venti intensi, soprattutto a Bari e provincia. La burrasca di scirocco sta sferzando in particolare la parte centro-meridionale, con mare agitato e raffiche che potranno raggiungere i 60–70 km/h.

Le precipitazioni saranno diffuse su tutto il territorio, mentre il richiamo di correnti nordafricane determinerà un aumento delle temperature massime fino a 16–17 gradi nelle ore pomeridiane.

Le autorità segnalano possibili disagi alla viabilità e difficoltà per le attività all’aperto, in particolare lungo le aree costiere e nelle zone esposte al vento, raccomandando prudenza negli spostamenti.