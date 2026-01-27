Manfredonia, quattro cuccioli abbandonati salvati da cittadini e ispettori ambientali
MANFREDONIA - Questa mattina, in località Scalo dei Saraceni, frazione di Manfredonia (Foggia), quattro cuccioli di cane sono stati recuperati dagli ispettori ambientali lungo la strada provinciale 141.
Secondo quanto riferito dal comandante Giuseppe Marasco, i piccoli, che risultano in buone condizioni di salute, erano stati abbandonati in un cartone all’interno di un cassonetto dei rifiuti.
A segnalarne la presenza sono stati alcuni cittadini, che aprendo il cassonetto hanno notato i cuccioli, probabilmente lasciati lì nella serata di domenica. I residenti si sono subito presi cura degli animali, in attesa dell’arrivo degli ispettori ambientali e dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) di Manfredonia, che hanno provveduto al loro recupero.
