Manfredonia, quattro cuccioli abbandonati salvati da cittadini e ispettori ambientali

MANFREDONIA - Questa mattina, in località, frazione di, quattro cuccioli di cane sono stati recuperati daglilungo la strada provinciale 141.

Secondo quanto riferito dal comandante Giuseppe Marasco, i piccoli, che risultano in buone condizioni di salute, erano stati abbandonati in un cartone all’interno di un cassonetto dei rifiuti.

A segnalarne la presenza sono stati alcuni cittadini, che aprendo il cassonetto hanno notato i cuccioli, probabilmente lasciati lì nella serata di domenica. I residenti si sono subito presi cura degli animali, in attesa dell’arrivo degli ispettori ambientali e dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) di Manfredonia, che hanno provveduto al loro recupero.