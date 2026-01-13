Manfredonia, salvate madre e figlia da un incendio domestico: protagonisti tre poliziotti

MANFREDONIA - Hanno salvato una donna avvolta dalle fiamme e la sua figlia minorenne all’interno della loro abitazione a, alle porte di Manfredonia (Foggia). L’episodio risale alla sera del 6 gennaio, ma la notizia è stata diffusa questa mattina.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, la donna stava alimentando un camino a bioetanolo quando, a causa di un ritorno di fiamma, ha preso fuoco. La figlia ha immediatamente chiamato i soccorsi. In soli tre minuti dalla segnalazione, tre poliziotti del commissariato di Manfredonia sono arrivati sul posto. Dopo aver sfondato la porta d’ingresso, hanno trovato la donna completamente avvolta dalle fiamme.

Grazie all’uso dell’estintore in dotazione e di alcuni mezzi di fortuna, gli agenti sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in salvo entrambe le donne, proteggendole dai rischi derivanti dall’incendio che aveva coinvolto anche il mobilio dell’abitazione.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, i poliziotti hanno vigilato sulla donna fino all’arrivo del 118 e al trasferimento in ospedale. Le condizioni della vittima sono attualmente stabili e non risulta in pericolo di vita.

In segno di gratitudine, la donna ha inviato una lettera di ringraziamento al questore, riconoscendo il coraggio e la prontezza dei tre agenti che hanno salvato la sua vita e quella della figlia.