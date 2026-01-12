Mistero nel Sud Barese: forte boato e scia luminosa tra Casamassima e comuni vicini

CASAMASSIMA - Sabato pomeriggio residenti dihanno segnalato un, accompagnato da unanel cielo. L’evento ha generato curiosità e timore tra la popolazione, che ha subito condiviso video e immagini catturate da telecamere di videosorveglianza.

Le ipotesi più suggestive parlano di un meteorite caduto nelle campagne di Casamassima, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali. I frame dell’evento sono stati ampiamente condivisi sui social, in particolare sulle pagine Facebook “Amo Casamassima” e “Casamassima Reports”.

Gli esperti invitano alla prudenza e attendono riscontri ufficiali da parte delle autorità competenti per chiarire la natura dell’accaduto.