Molfetta, auto si ribalta in pieno centro: quattro ragazzi illesi

MOLFETTA – Paura nel centro di Molfetta poco dopo la mezzanotte, quando un’auto si è ribaltata in circostanze ancora da chiarire. A bordo del veicolo c’erano quattro giovani, fortunatamente usciti illesi dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Bari, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante e a stabilizzare il veicolo. Le operazioni, svolte con attenzione per evitare rischi per i passanti e i mezzi circostanti, sono durate circa un’ora.

Non sono stati segnalati altri danni a persone o cose, e al momento le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti, che potrebbero approfondire eventuali responsabilità e le condizioni della strada. I giovani coinvolti, sotto shock ma senza ferite, sono stati assistiti dalle forze dell’ordine e dai soccorritori presenti.