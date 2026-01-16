Monopoli, al Teatro Radar Carlo Buccirosso con “Qualcosa è andato storto”

ph_Azzurra Primavera

MONOPOLI - La stagione teatrale 2025/26 di Rinascenza al Teatro Radar di Monopoli prosegue con una nuova imperdibile commedia. Lunedì 19 gennaio alle ore 21, Carlo Buccirosso sarà protagonista di, spettacolo da lui scritto, diretto e interpretato, insieme a Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano e Tilde Spirito.

La commedia racconta le vicende di Corrado Postiglione, modesto avvocato di provincia impegnato a gestire le numerose liti e controversie dei familiari: mamma, fratelli, sorelle, zii e cugini, tutti coinvolti in problemi di varia natura. Tra sotterfugi, tentativi di riconquistare la stima dei parenti e di migliorare la propria situazione economica, Corrado dovrà affrontare imprevisti e ostacoli che metteranno alla prova la sua pazienza e ingegno, fino a un evento inatteso che sconvolgerà la sua vita familiare.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta 71, Monopoli, aperto dal martedì al venerdì, ore 17-19) e online su Vivaticket.com: 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria, con riduzioni a 20 e 18 euro rispettivamente per alcuni spettacoli.

La stagione teatrale Rinascenza 2025/26 è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura.