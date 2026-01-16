'Stagione Artistica Francavilla Fontana', in concerto il violoncellista fiorentino Luca Provenzani



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Sabato 17 gennaio, alle ore 18.30, presso l'Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, si terrà il concerto della Stagione Artistica organizzata dall'Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall'Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana.





Sul palco il violoncellista fiorentino Luca Provenzani che si esibirà nel concerto “Bach in solitudine”, con in programma musiche del noto compositore.





Luca Provenzani si esibisce spesso come solista in varie orchestre, tra cui l’Orchestra della Toscana. Dal 1994 forma il duo con la pianista Fabiana Barbini, considerato dalla critica come uno dei gruppi da camera più interessanti ottenendo numerosi riconoscimenti. È stato primo violoncello con importanti orchestre come l’Orchestra Sinfonica Toscanini di Parma, la Filarmonica di Modena, la RAI di Torino, la Symphonica Toscanini, il Teatro Comunale di Firenze e di Bologna, l’Orchestra del Molise e il Teatro dell’Opera di Roma. Ha insegnato presso i Conservatori di Carpi, Siena, Bologna e Firenze e la Scuola di Musica di Fiesole. Dal 2022 è docente di ruolo al per l’insegnamento di violoncello al Conservatorio Mascagni di Livorno. Luca Provenzani dal 1997 è Presidente e Direttore Artistico della sezione di Firenze dell’A.Gi.Mus. (Associazione Giovanile Musicale) per la quale ha organizzato circa 500 concerti.





Il concerto verrà condotto dalla giornalista Giovanna Ciracì. La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Mic, Mim e Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.





Ingresso libero con obbligo di prenotazione al seguente link: