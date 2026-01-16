Monopoli-Castellana Grotte, incidente stradale: auto si ribalta, conducente illesa

MONOPOLI - Oggi intorno alle 13 sulla strada provinciale 237 tra Monopoli e Castellana Grotte si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un monovolume. A seguito della collisione, l’auto è uscita di strada ribaltandosi lateralmente in un terreno agricolo adiacente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bari, pronti con attrezzature da taglio per liberare eventuali occupanti, ma non è stato necessario: la donna alla guida, unica persona a bordo, era già riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo.

La conducente è stata assistita dal personale di un’automedica e, fortunatamente, le sue condizioni di salute risultano buone.