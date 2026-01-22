Omicidio Magellano, fermato Maurizio Pastore detto “Escobar”
BARI - È stato fermato Maurizio Pastore, soprannominato “Escobar”, il 42enne accusato dell’omicidio di Amleto Magellano, avvenuto nella serata del 17 gennaio in via Montegrappa, nel quartiere Carrassi di Bari.
Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia Bari San Paolo, in esecuzione di un atto emesso nel pomeriggio dalla Procura della Repubblica di Bari, sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini.
Amleto Magellano, noto alle forze dell’ordine, era rimasto gravemente ferito da diverse coltellate al termine di una violenta discussione. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.
Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il fermo dell’indagato era ormai imminente: si sarebbe trattato, come riferito dagli investigatori, solo di una questione di minuti.
