“Voglio tornare negli anni ‘90” e i Komandanti nella notte Demodè

MODUGNO - Sabato 17 gennaio, al Demodé Club di Modugno (Ba), sarà proposto un viaggio nel passato musicale con "Voglio tornare negli anni '90", spettacolo dal vivo con dj, frontman, animazione, vocalist, mascotte, allestimenti ed effettistica, che celebra il decennio dal 1990 al '99 e "Back to 70's & 80's Party" dedicato alla musica del ventennio precedente.Nato nel 2017 in un'area eventi di Monselice, in provincia di Padova, "Voglio tornare negli anni 90" si è sviluppato e ha iniziato a girare l'Italia già dopo un anno con i tour live e attualmente vanta oltre 200 date l'anno. Lo show si sviluppa in due ore abbracciando tutti i generi musicali, con i successi di quel periodo tanto amato. Questo per coinvolgere tutti i target, sia i clubbers che un pubblico più generico, grande e piccolo."È uno spettacolo che alterna una selezione musicale e video a performance live – ha spiegato Mattia Molon, co-fondatore del format – con artisti che propongono uno show studiato ad hoc per ogni occasione. Proponiamo in tutta Italia il nostro evento tra piazze, festival e club, con una proposta musicale a 360 gradi e riferita a quel periodo con qualcosa che fa da eco alla fine degli anni '90".Dotato di una gamma importante di macchine effettistiche, il format si avvale di un'animazione ben strutturata con ballerine coreografate e alcune mascotte dei personaggi cult degli anni '90, che intervengono in vari momenti dello spettacolo: Mario Bros e suo fratello Luigi della saga "Super Mario", Doraemon protagonista dell'omonima serie animata e manga. Oltre a queste c'è anche Freddy, il cane, maschera ufficiale del format.In apertura di serata, alle 21, sarà proposto il live della tribute band I Komandanti, omaggio a Vasco Rossi, composto dal cantante e frontman "Gitano", Vincenzo Contessa alla batteria, Alessandro Caforio al basso e ai cori, Edoardo Orsini alla chitarra e Donato Grande alle tastiere.Durante il live sarà proposta una scaletta ricca, incentrata principalmente sulla discografia del primo decennio di Vasco Rossi, caratterizzata da successi intramontabili e da chicche per gli appassionati. Si spazierà quindi dai primi brani contenuti in "Non siamo mica gli americani!" e "Colpa d'Alfredo", alle hit come "Vado al massimo", canzone presentata al Festival di Sanremo 1982, sino ad arrivare anche agli album più recenti entrati di diritto nella cultura popolare italiana, con un excursus dei principali successi del Blasco.