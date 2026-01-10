Panico a bordo di un volo Ryanair da Milano a Brindisi: spray al peperoncino in cabina

BRINDISI - Un viaggio decisamente movimentato quello del, decollato dae diretto a, che si è trasformato in un incubo per i passeggeri a metà tragitto. Durante il volo, dalla cappelliera di un aereo sarebbe fuoriuscito, rendendo l’aria in cabina improvvisamente

In pochi istanti si sono diffusi bruciore agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie, scatenando il panico tra i viaggiatori. La situazione è degenerata quando molti passeggeri, temendo un incendio o un guasto tecnico, hanno iniziato ad accalcarsi verso la testa e la coda dell’aereo nel tentativo di trovare aria più respirabile.

Nonostante una perturbazione in corso e i ripetuti tentativi del personale di bordo di mantenere la calma, la tensione a bordo è rimasta altissima fino all’atterraggio presso l’aeroporto del Salento.

Subito dopo il contatto con la pista, gli agenti della Polizia di Stato sono saliti a bordo del velivolo per identificare la passeggera coinvolta e ricostruire l’accaduto. La donna è stata denunciata a piede libero per violazione del codice della navigazione.

Secondo una prima ricostruzione, la bomboletta di spray potrebbe essere esplosa o aver perso liquido a causa della pressurizzazione. L’episodio solleva ora seri interrogativi sulla sicurezza aeroportuale di Malpensa, in particolare su come un dispositivo urticante, considerato potenzialmente pericoloso, sia riuscito a superare senza problemi i controlli di sicurezza ai varchi d’imbarco.