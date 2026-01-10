Panico a bordo di un volo Ryanair da Milano a Brindisi: spray al peperoncino in cabina
BRINDISI - Un viaggio decisamente movimentato quello del volo Ryanair FR3424, decollato da Milano Malpensa e diretto a Brindisi, che si è trasformato in un incubo per i passeggeri a metà tragitto. Durante il volo, dalla cappelliera di un aereo sarebbe fuoriuscito spray al peperoncino contenuto in un bagaglio, rendendo l’aria in cabina improvvisamente irrespirabile.
In pochi istanti si sono diffusi bruciore agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie, scatenando il panico tra i viaggiatori. La situazione è degenerata quando molti passeggeri, temendo un incendio o un guasto tecnico, hanno iniziato ad accalcarsi verso la testa e la coda dell’aereo nel tentativo di trovare aria più respirabile.
Nonostante una perturbazione in corso e i ripetuti tentativi del personale di bordo di mantenere la calma, la tensione a bordo è rimasta altissima fino all’atterraggio presso l’aeroporto del Salento.
Subito dopo il contatto con la pista, gli agenti della Polizia di Stato sono saliti a bordo del velivolo per identificare la passeggera coinvolta e ricostruire l’accaduto. La donna è stata denunciata a piede libero per violazione del codice della navigazione.
Secondo una prima ricostruzione, la bomboletta di spray potrebbe essere esplosa o aver perso liquido a causa della pressurizzazione. L’episodio solleva ora seri interrogativi sulla sicurezza aeroportuale di Malpensa, in particolare su come un dispositivo urticante, considerato potenzialmente pericoloso, sia riuscito a superare senza problemi i controlli di sicurezza ai varchi d’imbarco.