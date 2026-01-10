Tragico incidente stradale nel Salento: un morto e un ferito grave sulla statale 275

ALESSANO - Tragico incidente stradale nella serata di ieri nel Salento. Intorno alle, lungo la, nei pressi di, si è verificato un violento scontro tra unae una

Ad avere la peggio è stato il conducente della Renault Scenic, un uomo di 48 anni, morto sul colpo a causa dell’impatto. Le lamiere accartocciate del veicolo non gli hanno lasciato scampo, rendendo inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente dalla postazione di Gagliano del Capo.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il figlio della vittima, un bambino di 10 anni, che viaggiava a bordo dell’auto. Il minore è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari; le sue condizioni sono al momento sotto osservazione.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità, rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.