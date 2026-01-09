Tragedia a Taranto: morta a 25 anni la giovane mamma che aveva partorito a Natale

TARANTO – È morta nella serata di ieri, nella sua abitazione di Lama, borgata alla periferia di Taranto, una giovane donna di 25 anni, appena diventata madre alla vigilia di Natale.

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si è consumata in pochi minuti, a seguito di un improvviso malore. A lanciare l’allarme è stato il marito della donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: la giovane è deceduta prima del trasferimento in ospedale.

Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, anche se non si escludono possibili complicazioni legate al parto. La vicenda è ora al vaglio della Procura di Taranto. Il pm di turno, Remo Epifani, sta valutando se disporre l’autopsia per chiarire le reali cause della morte.

Dall’Asl locale si apprende che la donna aveva partorito il 24 dicembre all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Durante la degenza le era stata effettuata una trasfusione di sangue, ma non erano state riscontrate criticità. La donna era stata dimessa il 28 dicembre.

La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia, che lascia un neonato orfano della madre appena dopo il parto.