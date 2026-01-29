Premio Mimmo Bucci, presentata la XVI edizione: il 7 febbraio la finale al Petruzzelli

BARI – È stata presentata questa mattina, a Palazzo della Città, la serata conclusiva della, il festival nazionale dedicato alla musica emergente, in programma. L’evento è organizzato dall’associazione culturale, con il sostegno del, dellae di

Il premio nasce per ricordare Mimmo Bucci, giovane frontman della band La combriccola di Vasco, morto nel 2007 dopo essere stato travolto da una moto pirata sul lungomare di Bari, e si propone di offrire visibilità e opportunità concrete ai giovani talenti musicali.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessora alle Culture Paola Romano, i genitori di Mimmo, Francesca e Antonio Bucci, il direttore artistico Antonello Vannucci, Mauro Pulpito, che condurrà la serata insieme alla giornalista di RadioNorba Stefania Losito, e alcuni amici di Mimmo impegnati nell’organizzazione.

Saranno sei i finalisti che si esibiranno sul palco del Petruzzelli con un brano inedito e una cover acustica: Fabio Paradiso, Denise De Giglio, Leria (Valeria De Giuia), Sweetmona (Simona Longano), Ivana Spaccavento e Danny Music (Donato Fanelli).

Ospiti della serata saranno Antonello Vannucci, la Mimmo Bucci Tribute Band e il comico Carlo Amleto, volto noto di programmi come Zelig, GialappaShow e LOL.

«Il Premio Mimmo Bucci è un appuntamento a cui teniamo moltissimo – ha dichiarato Paola Romano – perché unisce qualità artistica, memoria e attenzione ai giovani, ma anche un messaggio importante sulla sicurezza stradale, tema purtroppo ancora attualissimo».

Il direttore artistico Antonello Vannucci ha sottolineato la crescita costante del festival: «Il livello artistico è sempre più alto e attraverso la musica dei giovani Mimmo continua a vivere. Dallo scorso anno, inoltre, i vincitori tornano al Petruzzelli l’anno successivo per reinterpretare un suo brano».

La madre di Mimmo, Francesca Bucci, ha ribadito il carattere no profit della manifestazione: «Il premio è nato senza scopo di lucro e così continuerà. Eventuali risorse residue vengono devolute in beneficenza».

Per informazioni e acquisto dei biglietti sono disponibili i numeri 349 6191968, 340 7143341 e 340 9880613.