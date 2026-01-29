San Severo, rubata Mercedes AMG da 190mila euro: ritrovata dalla Polizia

SAN SEVERO – Momenti di panico martedì 27 gennaio in pieno centro a San Severo, quando un uomo ha urlato: “Fermatelo, fermatelo”, inseguendo disperatamente unadal valore di 190mila euro, rubata da un ladro e bloccata da altre vetture in mezzo alla strada.

Nonostante l’inseguimento, la vittima non è riuscita a fermare l’auto, che è sfrecciata via. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona e il video è rapidamente diventato virale sui social.

Poco dopo, una volante della Polizia di Stato ha ritrovato la vettura abbandonata in un casolare tra Pietramontercorvino e Lucera, a circa 30 chilometri da San Severo, e l’auto è stata restituita al legittimo proprietario.

Sul tettuccio della Mercedes i ladri avevano collocato un jammer, un disturbatore di frequenze per eludere i sistemi di localizzazione. Nello stesso casolare è stata trovata anche un’altra Mercedes rubata, anch’essa restituita al proprietario.