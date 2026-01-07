Sanremo 2026, Max Pezzali super ospite in tutte le serate
Una grande notizia ha dato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, durante il TG1 delle 20:00.
Il cantautore pavese Max Pezzali sarà ospite fisso per tutte e cinque le serate del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, a bordo della nave ancorata davanti alla città dei fiori. Ogni sera Pezzali si esibirà con i suoi grandi successi, trasformando lo spettacolo in una festa musicale dedicata ai fans di diverse generazioni.