Putignano, voci della memoria per ricordare la Shoah: venerdì lo spettacolo “Io c’ero”

PUTIGNANO – Non si spegne la lampada della memoria a Putignano: venerdì 30 gennaio alle ore 19:30, nella chiesa delle Carmelitane, l’APS Onde Culturali presenta lo spettacolo teatrale, che ripercorre le testimonianze dei sopravvissuti alle persecuzioni nazifasciste.

Sotto la regia di Nico Beffa, Debora Simone e David Romanazzi interpreteranno le storie dei deportati, immergendo il pubblico nel clima di violenza fisica e psicologica vissuto dalle vittime della Shoah. L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Putignano, prosegue l’impegno dell’associazione nella “strada della memoria”, avviata a novembre con il progetto “Il Treno della Memoria”, che permette ai giovani del territorio di visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau.

Durante la serata, ad ingresso libero e gratuito, interverranno rappresentanti delle istituzioni locali e testimoni del progetto “Treno della Memoria”. In apertura, lo storico terlizzese Giovanni Capurso parlerà di don Pietro Pappagallo, sacerdote pugliese trucidato nelle Fosse Ardeatine e riconosciuto Giusto tra le Nazioni per il suo impegno nel salvare vite durante l’occupazione nazista.

“Riteniamo fondamentale custodire la storia, farla conoscere e ricordarla affinché non venga ripetuta”, dichiara Luca Laurenzano, presidente dell’APS Onde Culturali. “Lo facciamo attraverso le voci dei sopravvissuti e di chi, come don Pappagallo, ha avuto il coraggio di opporsi alle logiche naziste. Venerdì sarà inoltre possibile rinnovare o sottoscrivere la tessera associativa per il 2026”.