Taranto, controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrate droghe e contestate violazioni amministrative

TARANTO – I Carabinieri di Taranto, in collaborazione con i NAS, hanno effettuato controlli straordinari nel capoluogo jonico, con interventi sia sul fronte dello spaccio di sostanze stupefacenti sia sulle attività commerciali.

Nel corso delle operazioni sono state sequestrate oltre 50 dosi di droga, tra hashish, cocaina ed eroina. Contemporaneamente, i controlli presso esercizi commerciali hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative in materia sanitaria per un importo complessivo di 6.000 euro.

Diversi soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria: un 30enne per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, un 50enne per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulle proprie generalità, e una 30enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri della stazione di San Cataldo hanno inoltre denunciato un 52enne e un 57enne per porto di armi od oggetti atti a offendere, trovati in possesso di coltelli a serramanico con lama di genere vietato.

L’operazione testimonia l’impegno delle Forze dell’Ordine nel garantire sicurezza e legalità sul territorio, con controlli mirati sia sulla criminalità comune sia sul rispetto delle normative sanitarie.