Roma, ecco 'Supermagic Elementi': il più grande spettacolo di magia d'Europa



ROMA - Arriva a Roma Supermagic Elementi, il più grande spettacolo di magia in Europa, con un'edizione sorprendente e piena di meraviglia per vivere un'indimenticabile esperienza teatrale, sospesa tra sogno e realtà, dove tutto è possibile.





Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione ospita la 22ª edizione di questo evento che ogni anno incanta migliaia di spettatori con due ore di magia dal vivo.





Il titolo di quest’anno è ispirato ai quattro elementi – aria, acqua, fuoco e terra – evocati attraverso le discipline dell’arte magica con illusioni spettacolari e performance mozzafiato.





Con 130 artisti di fama mondiale e oltre 280.000 spettatori entusiasti nelle precedenti edizioni, Supermagic è stato riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques il "Migliore spettacolo di magia", uno spettacolo unico nel suo genere, spesso imitato ma mai eguagliato che ospita nel suo palinsesto i migliori illusionisti, prestigiatori, manipolatori e talenti magici provenienti da tutto il mondo.





Supermagic Elementi è un’esperienza che va oltre lo spettacolo, un’occasione per riscoprire la meraviglia autentica, quella che colpisce gli adulti e affascina i bambini.





Si tratta di un momento da condividere in famiglia o con gli amici, in una delle location più suggestive della Capitale con un cast semplicemente straordinario che quest’anno vedrà partecipare talenti della magia da ben sette nazioni con 16 artisti di fama internazionale.