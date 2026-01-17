Rutigliano, al via la Fiera del Fischietto 2026: tradizione, artigianato e la benedizione degli animali

RUTIGLIANO – Ha preso ufficialmente il via questa mattina, nel giorno dedicato a, la, uno degli appuntamenti più rappresentativi della tradizione e dell’identità culturale di Rutigliano.

Fin dalle prime ore del mattino la Pineta Comunale si è animata con l’area fieristica della manifestazione, che resterà aperta fino alle 23.00, accogliendo visitatori e appassionati tra gli stand dei maestri artigiani. Protagonisti assoluti sono i celebri fischietti in terracotta, simbolo della produzione artigianale locale, esposti nelle loro forme più classiche e nelle interpretazioni contemporanee.

Il momento più atteso della giornata sarà la benedizione degli animali, in programma alle ore 16.00 sul sagrato della Chiesa di San Domenico. Un rito fortemente radicato nella storia della Fiera e nel culto di Sant’Antonio Abate, che ogni anno richiama centinaia di cittadini e visitatori, confermando il profondo legame tra spiritualità, tradizione popolare e comunità.

Il programma odierno, sabato 17 gennaio, prevede inoltre una serie di iniziative culturali e di intrattenimento. Dalle 17.00 alle 19.30, al Museo del Fischietto, Poste Italiane curerà l’annullo filatelico speciale dedicato alla Fiera. Alle 18.00, nello stesso museo, è in programma la presentazione del libro “Fischiando, fischiando..” di Franco Valenzano, un omaggio letterario alla tradizione rutiglianese.

La serata proseguirà con il festival musicale La Josa, dalle 19.00 alle 23.00 nel chiostro di Palazzo San Domenico, mentre alle 20.00, in largo Domenico Divella, si terrà il tradizionale lancio del pallone aerostatico, uno dei momenti più suggestivi dell’intera manifestazione.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il Tour Galloforie – Fiera del Fischietto, un percorso tematico dedicato ai musei cittadini che raccontano la storia del fischietto in terracotta. La partenza è fissata alle ore 19.00 dal Museo del Fischietto, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra arte, storia e identità locale.

La Fiera del Fischietto si conferma così un appuntamento capace di coniugare tradizione, cultura e partecipazione, rinnovando anno dopo anno il legame profondo tra Rutigliano e il suo patrimonio artigianale.