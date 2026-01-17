Tiggiano, dal 17 al 19 gennaio l'evento 'Santu Pati 2026': il capodanno contadino del Salento in onore di Sant'Ippazio



TIGGIANO (LE) - Al via oggi, sabato 17 gennaio, a Tiggiano la festa di "Santu Pati". Fino a lunedì 19, tre serate di Capodanno contadino, in onore di Sant'Ippazio, patrono del piccolo borgo medievale del Capo di Leuca, nel Sud Salento, protettore della virilità e della fertilità maschile simboleggiate dall'ortaggio locale del periodo, la pestanaca, la carota giallo-violacea, coltivata esclusivamente nel territorio locale, diventato prezioso simbolo di Tiggiano e inserita dal 2004 nell'elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale.





Tre giornate di tradizioni antiche, di saggezza arcaica, di consuetudini contadine che, tra fede e goliardia, rendevano meno duro il lavoro nei campi. Tre serate da vivere tra devozione, intrattenimento, musica, gastronomia tipica, con prodotti e piatti tradizionali, come la paparotta, la "merenda contadina" di una volta, una minestra povera ma molto sostanziosa fatta di rape, piselli, pezzi di pane soffritto.





Si entra nel vivo domani, domenica 18. Seconda serata per il Capodanno contadino e dalle 21 la musica diventa colonna sonora di questa grande celebrazione del santo patrono, con Shocchezze in concerto. Grande festa di chiusura lunedì 19 gennaio, giorno del santo, con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi tra cui, dalle ore 6 alle 13, la Fiera Mercato tradizionale, arricchita tra l’altro dalla musica del Concerto Bandistico Municipale Città di Taviano (Le) alle ore 9.00.





Alle ore 15 uno dei momenti più simbolici e caratteristici di questa festa, il pittoresco rito dell’innalzamento dello stendardo di 6 metri, legato a un drappo rosso, portato in processione con la statua del santo.





L’appuntamento con le diverse squadre di portatori è sul sagrato della chiesa, per contendersi l’onore di portare la statua e lo stendardo. Una vera e propria contrattazione, che si conclude con un pittoresco rullo di tamburi e l’uscita dello stendardo dalla chiesa del santo patrono. A quel punto la prova fisica per il portatore designato: mantenendolo in posizione parallela al suolo per tutto il tragitto - dalla chiesa fino alla chiesetta dell’Assunta (circa 200 metri) – dovrà poi issarlo con un solo e deciso gesto alla fine del percorso, accompagnato dal suono delle campane e dagli applausi dei presenti, assiepati ai lati delle strade. Solo così, con una buona prova di innalzamento dello stendardo, si potrà assicurare al paese e ai cittadini un’annata prospera e un raccolto generoso. Segue processione accompagnata dalla banda, al termine della quale, sul sagrato della Chiesa Madre, per la prima volta quest’anno il sindaco Giacomo Cazzato consegnerà le chiavi del paese al Santo Patrono. La festa continua tra fuochi d’artificio e lancio di palloni aerostatici.





Alle ore 18 la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca. Poi, dalle 19.00, la continuazione del Capodanno Contadino e alle 20.30 il concerto de I Calanti, storica formazione di musicisti e ballerini che rinnovano una tradizione musicale di famiglia raccontando in musica la cultura e le tradizioni popolari del Salento. Finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio.





Santu Pati - Il Capodanno contadino del Salento





Il piccolo comune salentino è l’unico d’Italia a celebrare Sant’Ippazio e lo fa dedicandogli una festa di devozione con grandi appuntamenti di intrattenimento per tutti. Organizzata dal Comitato Festa Patronale della Parrocchia di Tiggiano con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Tiggiano, in collaborazione con PugliArmonica, si svolge nel centro del paese, tra la Chiesa Madre Sant’Ippazio, Piazza Olivieri, Via Sant'Ippazio e Piazza Mario De Francesco.

Tiggiano è incastonato in un paradiso naturale, tra distese di grano e terra rossa, antiche pagghiare e masserie cinquecentesche, che ha incantato anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren che, con suo marito, il regista Taylor Hackford, qui ha messo su casa, un buen retiro italiano, dove vivono circa sei mesi l’anno.

In questo piccolo comune (diventato un caso per l’aumento di popolazione, in controtendenza rispetto agli altri paesini del Sud) a dettare il tempo è ancora il ritmo del calendario agricolo, della vita contadina di una volta. Non a caso anche la devozione per il patrono qui passa per un ortaggio, la pestanaca. Cara al santo, la gustosa carota, sempre presente a pranzo e a cena, insieme a finocchi, carote, sedano, per un colorato miscuglio di "subbrataula", è l’ortaggio simbolo del patrono della virilità e della fertilità maschile, taumaturgo, invocato contro l’ernia inguinale degli uomini. La tradizione vuole che, ambasciatrici e intermediarie per vocazione, siano le donne a farsi da tramite perché il santo interceda e guarisca i mali degli uomini: con discrezione, strofinano la statua di Sant’Ippazio con un fazzoletto, lo stesso che passeranno poi sulla parte da guarire dell’uomo di casa interessato. Per le mamme, invece, è consuetudine raccogliersi in preghiera insieme al piccolo maschietto di casa, nella chiesa di Sant’Ippazio, per evocarne la benedizione.

Fede, tradizione culinaria e rituali quasi pagani, si mescolano nei giorni della ricorrenza.

La cerimonia del santo patrono è anche un’importante vetrina commerciale, anche questa una consuetudine ereditata dalle "fere" di una volta, le fiere mercantili, appuntamenti importanti per i produttori locali. Durante i giorni di festa, infatti, ci si ritrova davanti banchetti con "pestanache" in originali composizioni, nelle caratteristiche ceste di vimini. Un campionario di colori e genuinità, che punta alla salvaguardia della biodiversità alimentare, con la partecipazione degli agricoltori locali, fieri di fare sfoggio delle proprie produzioni.

Un ortaggio locale, quindi, per un santo mediorientale. Il culto di Sant’Ippazio, d’origine turca, è infatti giunto insieme ai monaci basiliani nel Salento, dove è per tutti semplicemente "Santu Pati", quasi un amico, un vicino di casa, ma soprattutto un confidente, un orecchio discreto al quale confessare le preoccupazioni più intime, i timori più nascosti, certi di trovare sempre ascolto e comprensione.





SANTU PATI 2026

Il capodanno contadino del Salento

Il 17, 18 e 19 gennaio a TIGGIANO (Le) torna la

FESTA DI SANT’IPPAZIO,

patrono del piccolo borgo medievale del Capo di Leuca, nel Sud Salento, protettore della virilità e della fertilità maschile

simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca

la carota giallo-violacea, coltivata esclusivamente nel territorio locale, diventato prezioso simbolo di Tiggiano e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale

Tre serate di musica, tradizione e gastronomia tipica

con il Capodanno contadino del Salento

Grande festa di chiusura lunedì 19 gennaio, giorno del santo, con la fiera mercato tradizionale, il caratteristico rito dell’innalzamento dello stendardo di 6 metri portato in processione con il santo e I CALANTI in concerto