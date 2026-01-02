San Francisco, muore Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones

SAN FRANCISCO – Victoria Jones,, è stata trovata morta giovedì 1 gennaio a San Francisco. La notizia è stata inizialmente riportata da TMZ e successivamente confermata dal, intervenuto per un’emergenza medica alpoco prima delle 3:00 ora locale. Sul posto, la donna, di 34 anni, è stata trovata già deceduta. Le cause del decesso non sono state rese note, ma la polizia ha precisato che

Chi era Victoria Jones

Victoria Jones era la secondogenita di Tommy Lee Jones e della sua seconda moglie, Kimberlea Cloughley. Da bambina ha recitato accanto al padre in film come Men in Black II e Le tre sepolture, oltre ad apparire nella serie TV One Tree Hill. Tommy Lee Jones, promuovendo Le tre sepolture, l’aveva descritta come “una brava attrice, con la tessera SAG e uno spagnolo impeccabile”.

Il padre ricordava con affetto aneddoti della sua infanzia sul set, come quando Victoria adolescente si rifiutò di alzarsi alle 5 del mattino per girare una scena, costringendo la produzione ad intervenire senza il suo consenso. Negli anni, i due sono apparsi spesso insieme sul red carpet, anche al Tokyo Film Festival 2018, dove Tommy Lee Jones faceva parte della giuria.

Victoria Jones lascia un vuoto nella famiglia e nel mondo del cinema che l’ha vista crescere accanto al celebre attore.