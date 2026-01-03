Santa Pazienza, weekend di chiusura della rassegna di arte e musica in centro a Fasano



FASANO (BR) - Ultimo fine settimana per Santa Pazienza – Eventi POPolari, la rassegna che ha animato il centro storico di Fasano durante le festività natalizie, trasformando piazze e strade in luoghi di incontro, musica e partecipazione.





Oggi, sabato 3 gennaio, a partire dalle ore 22, i Portici delle Teresiane ospitano l’Expresso Block Party, una serata dal respiro urbano e filo culturale che chiude il calendario notturno della rassegna con un evento all’insegna di arte e musica.





Domani, domenica 4 gennaio, alle ore 20, l’appuntamento conclusivo è in Piazza Mercato Vecchio con il Concerto di chiusura, che vedrà protagonisti i Wake Up Gospel Project insieme ai Jazz Friends, per una serata capace di unire emozione, qualità musicale e atmosfera collettiva.





La rassegna è promossa dall’associazione Cultura Viva, in collaborazione con il Comune di Fasano e l’Assessorato al Turismo e alle Politiche Giovanili, nell’ambito del cartellone Natale a Fasano, con il contributo delle attività locali che hanno sostenuto il progetto.





Santa Pazienza saluta così la città con un ultimo weekend di eventi, confermandosi un’esperienza culturale condivisa che ha accompagnato Fasano per tutte le festività.