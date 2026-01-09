Taranto, lavori BRT e cantieri edili: variazioni nel posizionamento di fermate autobus



Kyma Mobilità informa l'utenza che, in relazione all'avanzamento dei lavori per la nuova rete BRT (Bus Rapid Transit) e della presenza di cantieri privati, sono state disposte le seguenti modifiche temporanee e permanenti alla collocazione di alcune paline di fermata della rete urbana e suburbana:

- Linee 1/2 – 8 – 14 – 16 – 20 – 21 – 27 – 28: la fermata situata in Via Principe Amedeo al civico 162 è stata anticipata di circa 50 metri. La nuova collocazione è attiva all'altezza del civico n° 146. Tale spostamento si è reso necessario per consentire l'avanzamento dei lavori strutturali della nuova rete BRT.

- Linee 1/2 – 23 – 25 – 29: la fermata situata in Via Ancona al civico 20 sarà posticipata di circa 50 metri. La nuova collocazione sarà posizionata presso il civico n° 26, a causa dell’occupazione stradale dovuta a un cantiere edile di ristrutturazione.





Personale di servizio sta provvedendo all’adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale.





Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, invitiamo a consultare il sito web ufficiale e i canali social dell'azienda.