Serie B, Bari sconfitto 1-0 dalla Carrarese allo “Stadio dei Marmi”
FRANCESCO LOIACONO – Il Bari esce sconfitto per 1-0 contro la Carrarese nella diciannovesima giornata di andata di Serie B. Una partita equilibrata, decisa da un episodio nel primo tempo, con diverse occasioni da entrambe le parti ma senza gol da parte dei galletti.
Nel primo tempo, al 16’ Zuelli della Carrarese calcia di destro senza inquadrare la porta. Il Bari risponde al 28’ con Dickmann e al 29’ con Castrovilli, entrambi vicini alla rete. Al 38’, Illanes della Carrarese di testa non riesce a schiacciare in porta.
Nel secondo tempo, al 2’ Gytkjaer del Bari sfiora il gol, ma è la Carrarese a passare in vantaggio al 6’: Abiuso finalizza al volo di destro su cross di Calabrese. Il Bari prova a reagire: al 18’ Pagano non concretizza, al 27’ Bellomo va vicino alla rete e al 41’ Colangiuli sfiora il pareggio. Nel finale, al 91’, Sekulov della Carrarese va vicino al raddoppio, ma il risultato resta 1-0 per i padroni di casa.
Il Bari tornerà in campo nella ventesima giornata di Serie B sabato 17 gennaio alle 19:30, affrontando la Juve Stabia al “San Nicola”.