Serie C, girone C: il Foggia cade a Latina, finisce 2-0 al “Francioni”
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia esce sconfitto per 2-0 dal confronto con il Latina allo stadio “Francioni”, nella ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Decisivo un primo tempo di grande concretezza dei padroni di casa.
La gara si apre con il Latina più intraprendente: al 14’ Parigi prova la conclusione di destro senza trovare lo specchio della porta. Al 33’ arriva il vantaggio nerazzurro: Fasan finalizza di destro un cross di Parigi. Il Foggia accusa il colpo e all’41’ il Latina raddoppia, ancora con l’asse Fasan-Parigi: l’attaccante insacca con una girata al volo di sinistro su assist del compagno.
Nella ripresa il Foggia prova a reagire. Al 12’ D’Amico va vicino al gol, mentre un minuto più tardi è Fasan a sfiorare la rete del possibile 3-0. Nel finale i rossoneri tentano il tutto per tutto: al 43’ Cangiano non riesce a concretizzare una buona occasione, al 44’ Morelli di testa non riesce a schiacciare in porta. In pieno recupero, al 96’, Petermann su punizione va a un soffio dal gol che avrebbe riaperto la partita.
Con questa sconfitta il Foggia resta quartultimo in classifica a quota 22 punti, insieme a Cavese e Trapani. Il Latina sale invece all’undicesimo posto con 26 punti, in compagnia dell’Altamura.
Nella ventiquattresima giornata del girone C, il Foggia tornerà in campo domenica 1 febbraio alle 20.30 allo stadio “Zaccheria” contro il Cerignola.