Serie C, girone C: il Foggia batte il Giugliano 2-1 allo Zaccheria
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia conquista tre punti preziosi superando 2-1 il Giugliano allo stadio Pino Zaccheria, nella gara valida per la 22ª giornata del girone C di Serie C. Protagonista assoluto dell’incontro Petermann, autore di una doppietta su calcio di punizione.
La partita si apre con buon ritmo. Al 4’ è il Giugliano a rendersi pericoloso con D’Agostino, che va vicino al vantaggio. La risposta del Foggia arriva immediatamente: al 5’ D’Amico sfiora la rete. Al 27’ i rossoneri sbloccano il risultato: Petermann pennella una punizione precisa che non lascia scampo al portiere ospite. Tre minuti più tardi Garofalo va vicino al raddoppio, mentre al 33’ Cester prova la conclusione per il Giugliano senza trovare lo specchio della porta.
Nella ripresa gli ospiti cercano maggiore incisività. Al 3’ Caldore di testa non riesce a dare forza al pallone. Al 18’ arriva però il raddoppio del Foggia, ancora con Petermann, che firma la personale doppietta direttamente su punizione. Il Giugliano reagisce subito e al 20’ accorcia le distanze con Egharevba, che di testa finalizza un cross di Volpe.
Nel finale il Giugliano tenta il tutto per tutto. Al 39’ Prado spreca una buona occasione, mentre al 91’ Winkelmann fallisce il colpo del possibile tris per il Foggia. L’episodio decisivo arriva al 99’: rigore per il Giugliano per un fallo di Castorri su Egharevba, ma Perucchini si supera e para la conclusione di Ogunseye, sigillando la vittoria rossonera.
Con questo successo il Foggia sale al quindicesimo posto con 22 punti, appaiato al Trapani. Il Giugliano resta invece ultimo in classifica con 16 punti.
Nel prossimo turno, valido per la 23ª giornata, il Foggia sarà impegnato sabato 24 gennaio alle 14.30 sul campo del Latina, allo stadio Francioni.