Serie C, girone C: Monopoli beffato nel finale, sorridono Catania, Cerignola e Altamura
Ss Monopoli
FRANCESCO LOIACONO - Giornata amara per il Monopoli, che cade 1-2 contro il Catania allo stadio Veneziani nella 22ª giornata del girone C di Serie C, subendo la rete decisiva nei minuti di recupero.
Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si sblocca nella ripresa. Al 6’ il Monopoli trova il vantaggio con Tirelli, che accende le speranze dei biancoverdi. Il Catania però non molla e al 35’ raggiunge il pareggio con Casasola. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 95’ arriva la doccia fredda per i padroni di casa: Caturano firma il gol del definitivo 1-2, regalando ai siciliani una vittoria pesantissima.
Nonostante la sconfitta, il Monopoli resta sesto in classifica con 33 punti.
Successo esterno per il Cerignola, che espugna Siracusa vincendo 1-0. La rete decisiva arriva al 35’ del secondo tempo con Gambale, che consente ai gialloblù di salire al settimo posto con 31 punti.
Vittoria anche per l’Altamura, che supera 2-1 la Cavese allo stadio Simonetta Lamberti. I pugliesi sbloccano il risultato al 44’ del primo tempo con Rosafio, raddoppiano al 9’ della ripresa grazie a Grande e resistono al tentativo di rimonta della Cavese, che accorcia al 30’ con Orlando. L’Altamura sale così all’undicesimo posto con 26 punti.
Nel prossimo turno, valido per la 23ª giornata, domenica 25 gennaio:
l’Altamura affronterà l’Atalanta Under 23 alle 12.30 allo stadio D’Angelo;
il Monopoli sarà impegnato alle 20.30 nel derby pugliese contro il Cerignola allo stadio Monterisi.