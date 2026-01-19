TÄRA, tra sonorità r&B e pop nel nuovo singolo ''Mezzaluna''





''Mezzaluna” (Troppo Records/Sony Music) è il nuovo singolo di TÄRA, voce emergente del panorama musicale italiano che fonde la propria cultura levantina con sonorità R&B e pop contemporanee. Il brano è accompagnato dal video ufficiale disponibile al seguente link.

“Mezzaluna” racconta la storia di chi cresce sospeso tra due mondi, senza sentirsi mai completamente parte di uno solo. È il racconto di radici vissute a distanza, di identità costruite tra viaggi, ritorni ed estati che sembrano racchiudere interi anni di vita.

Il titolo va oltre il semplice simbolo: la Mezzaluna è l’Hilal, la luna del Ramadan nella religione islamica, segno di nuovi inizi e rinnovamento. È la stessa luna osservata da due Paesi diversi, prova che anche nella distanza esiste un punto in cui tutto si incontra. Allo stesso tempo richiama la Mezzaluna Fertile, regione d’origine dell’artista.

Attraverso la voce di TÄRA e un sound che intreccia atmosfere arabo/pop, il brano si trasforma in un vero e proprio manifesto identitario per chi non si è mai sentito rappresentato e oggi trova finalmente una parola capace di definirlo: Mezzelune.

Con questo singolo, TÄRA dichiara di voler dare vita a un manifesto di rinascita e libertà, offrendo voce a una generazione che crede ancora nella forza dell’identità, dell’arte e del cambiamento.

TÄRA, all’anagrafe Tamara Al Zool, nata in Italia da genitori palestinesi, ha trasformato le sfide sociali legate alle sue origini in un ponte tra mondi, un dialogo autentico tra tradizione e modernità, che la rende un simbolo di rappresentanza per le seconde generazioni in Italia. Dopo un forte impatto sui social network, nel 2024 è stata scelta da Spotify come artista copertina delle playlist Fresh Finds Italia e Anima R&B. Nello stesso anno è entrata a far parte del programma EQUAL di Spotify Italia “Donne a tutto volume”, venendo riconosciuta tra le nuove protagoniste femminili della musica italiana e successivamente inclusa nella raccolta Best of EQUAL Italia 2024. Parallelamente, ha partecipato alle selezioni di X Factor Italia 2024, portando per la prima volta su quel palco il suo mix culturale e un messaggio di consapevolezza sociale. Il 2025 rappresenta un anno di crescita e consolidamento, con l’Araba Fenice Tour, che anticipa l’uscita del suo progetto discografico previsto per il 2026.