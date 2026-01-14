Serie A, l’Inter batte 1-0 il Lecce nel recupero della sedicesima giornata
FRANCESCO LOIACONO – L’Inter conquista i tre punti battendo il Lecce 1-0 al “Meazza” nel recupero della sedicesima giornata di andata di Serie A.
Il primo tempo è stato caratterizzato da diverse occasioni per i padroni di casa: al 4’ Thuram di testa non riesce a finalizzare, al 6’ Bonny sfiora il gol e al 15’ Zielinski calcia fuori. Al 36’ Mkhitaryan manca di poco la rete. Il Lecce prova a rispondere nella ripresa: al 5’ Pierotti manca di poco la conclusione, mentre al 30’ Siebert spreca una buona occasione.
La partita si sblocca al 33’ quando Esposito porta in vantaggio l’Inter con un tocco al volo di destro su assist di Zielinski. Il Lecce tenta il pareggio, e al 40’ Veiga sfiora il gol senza successo.
Con questa sconfitta il Lecce resta quartultimo in classifica con 17 punti, mentre l’Inter consolida il primo posto con 46 punti.