Serie A, Parma-Juventus: i ducali ospitano i bianconeri
La squadra di Spalletti farà visita a quella di Cuesta allo Stadio Ennio Tardini di Parma la sera di domenica 1 febbraio, gara valida per la 23^ giornata di Serie A
Dopo il complicato impegno europeo contro il Monaco, la Juventus torna subito in campo e stavolta lo fa nel campionato italiano. La sera di domenica 1 febbraio 2026 infatti i bianconeri saranno impegnati allo Stadio Ennio Tardini di Parma contro i ducali padroni di casa.
La squadra di Cuesta ospiterà quella di Spalletti a partire dalle ore 20.45 per la 23^ giornata di Serie A, nonché quarto turno del girone di ritorno di questa stagione. Com'è prevedibile, la Juventus è la grande favorita di questa sfida; tuttavia nell'arco dei 90 minuti può sempre succedere qualsiasi cosa.
Serie A, Parma-Juventus: come arrivano le due squadre
Il Parma sta facendo la sua stagione, senza alti né clamorosi bassi. La squadra di Cuesta è in salute e di fatti, nonostante il brutto ko rimediato lo scorso sabato pomeriggio a Bergamo contro l’Atalanta per 4-0, si trova al 16^ posto in classifica a quota 23 punti conquistati nelle prime 22 partite, a pari merito con le varie Cremonese, Genoa e Torino. I ducali sono dunque a +6 sulla zona retrocessione e per il momento possono stare abbastanza tranquilli. L’obiettivo del Parma è chiaramente la permanenza nella massima serie italiana.
Discorso chiaramente molto diverso per la Juventus, che tra le varie competizioni dovrà anche ben dosare le energie. Oltre al passaggio del turno in Champions League, i bianconeri settimana prossima affronteranno l’Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Spalletti viene dalla grande vittoria la scorsa domenica in casa contro il Napoli per 3-0, pertanto ora si trovano al 5^ posto in classifica a quota 42 punti a -1 da partenopei e Roma. L’obiettivo minimo della Juventus è la qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.
Serie A, Parma-Juventus: precedenti e statistiche
Parma e Juventus si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 72 volte: 14 vittorie dei gialloblu, 19 pareggi e 39 successi dei bianconeri. Considerando però solo le partite disputate al Tardini, il bilancio è molto più equilibrato: 11 trionfi a 14 in favore degli ospiti, con altri 11 pareggi.
La gara d’andata all’Allianz Stadium di Torino disputatasi nell’agosto del 2025 è finita 2-0. L’ultima vittoria del Parma è però l’1-0 della passata stagione nell’aprile del 2025. Per ritrovare l’ultimo successo bianconeri al Tardini bisogna tornare allo 0-4 nel dicembre del 2020.