Taranto: arrestato 49enne per stalking e minacce con coltello all’ex convivente

TARANTO – I carabinieri della compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza un uomo di 49 anni, residente in città, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex convivente, una donna di 44 anni.

L’uomo si è presentato sul luogo di lavoro della donna, minacciandola di morte e portando con sé un coltello a serramanico di grandi dimensioni. La pronta reazione della vittima, che ha contattato il 112, ha permesso l’intervento immediato dei militari, che hanno bloccato l’uomo e sequestrato l’arma.

Dalle indagini è emerso che il 49enne, a partire da marzo 2025, avrebbe posto in essere una serie di comportamenti vessatori e aggressivi, tra minacce e violenze fisiche, mai denunciati prima dalla donna per timore di ritorsioni.

È stato attivato il protocollo “Codice Rosso” a tutela della vittima, che ha garantito un intervento immediato e l’avvio delle procedure previste in casi di violenza e stalking. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.