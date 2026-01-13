Taranto, al MArTA la presentazione della rassegna “Un anno di concerti” 2026

TARANTO – Musica e archeologia ancora una volta insieme al, che domani,, presenterà alla stampa l’edizione 2026 della rassegna

La formula, che abbina i concerti dell’Orchestra ICO della Magna Grecia alla visita delle esposizioni temporanee e permanenti del museo, ha registrato il tutto esaurito in ogni appuntamento, avvicinando un pubblico sempre più vasto e valorizzando due eccellenze culturali del territorio.

La presentazione ufficiale si terrà alle 10.30 nella sala incontri del MArTA (ingresso corso Umberto) alla presenza della direttrice del Museo, Stella Falzone, del direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano, e del direttore artistico della rassegna, Maurizio Lomartire.

Gli organizzatori sottolineano come la rassegna contribuisca a migliorare l’offerta culturale locale, offrendo un’esperienza che unisce l’arte musicale alla valorizzazione del patrimonio archeologico.