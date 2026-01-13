“Buen Camino” record al box office: supera “Quo Vado?” e spinge le ricerche sul Cammino di Santiago

BARI - In appenasegna un nuovo record: con un incasso complessivo di, la commedia diretta dae interpretata dasupera(65.365.736 euro) diventando il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale, preceduto solo da(68.600.000 euro).

L’esordio del film, avvenuto il 25 dicembre, aveva già stabilito un record con 5.671.922 euro incassati, il miglior risultato mai registrato in Italia per un film nel giorno di Natale, superando il precedente primato di “Natale a New York” (2006).

L’effetto Zalone si riflette anche sulle ricerche online. Secondo Google Trends, le ricerche degli italiani sul Cammino di Santiago sono aumentate visibilmente dopo l’uscita del film: nel giorno del debutto si è registrato un incremento del 200%, il 28 dicembre del 600%, e nella prima settimana di gennaio le ricerche sono cresciute di oltre il 400% rispetto alla media.