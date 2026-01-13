“Buen Camino” record al box office: supera “Quo Vado?” e spinge le ricerche sul Cammino di Santiago
BARI - In appena tre settimane di programmazione, “Buen Camino” segna un nuovo record: con un incasso complessivo di 65.689.125 euro e 8.157.202 spettatori, la commedia diretta da Gennaro Nunziante e interpretata da Checco Zalone supera “Quo Vado?” (65.365.736 euro) diventando il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale, preceduto solo da Avatar (68.600.000 euro).
L’esordio del film, avvenuto il 25 dicembre, aveva già stabilito un record con 5.671.922 euro incassati, il miglior risultato mai registrato in Italia per un film nel giorno di Natale, superando il precedente primato di “Natale a New York” (2006).
L’effetto Zalone si riflette anche sulle ricerche online. Secondo Google Trends, le ricerche degli italiani sul Cammino di Santiago sono aumentate visibilmente dopo l’uscita del film: nel giorno del debutto si è registrato un incremento del 200%, il 28 dicembre del 600%, e nella prima settimana di gennaio le ricerche sono cresciute di oltre il 400% rispetto alla media.
