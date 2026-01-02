Taranto, è un minorenne il giovane che ha sparato con pistola a salve dal balcone a Capodanno: denunciato

TARANTO – È stato identificato il ragazzo protagonista del video virale sui social che lo ritraeva mentre sparava con unadalla finestra di casa durante la notte di Capodanno a Taranto. Si tratta di un

Le indagini sono state indirizzate dagli stessi contenuti pubblicati dal giovane su Facebook e TikTok, che hanno attirato l’attenzione dei Falchi della Squadra Mobile. Il minorenne, raggiunto dagli agenti, ha ammesso di aver esploso alcuni colpi con la pistola a salve e di essersi fatto riprendere dal cugino.

La madre ha consegnato alla polizia l’arma, di colore nero e priva del tappo rosso, insieme a 68 cartucce a salve. Durante la perquisizione domiciliare non sono state rinvenute altre armi. Il video è stato successivamente rimosso dallo stesso ragazzo dai social.

Le autorità hanno sottolineato i rischi legati all’uso di armi anche se non letali e continueranno a seguire il caso in ottica educativa e di prevenzione.