Tenuta Monacelle ospita un Job Day dedicato al recruitment di nuove figure professionali, al centro il valore delle persone nel turismo



Sabato 31 gennaio, dalle 10 alle 13 o dalle 15 alle 18, nella suggestiva cornice di Tenuta Monacelle, si terrà un Job Day dedicato al recruitment di nuove figure professionali per la stagione 2026. Un appuntamento pensato per incontrare talenti, professionisti e giovani motivati a intraprendere o consolidare un percorso nel settore dell'ospitalità.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il team della struttura, inserendo nuove competenze e valorizzando profili in grado di contribuire alla crescita qualitativa dell’esperienza offerta agli ospiti.





Durante il Job Day sarà possibile conoscere da vicino la realtà di Tenuta Monacelle, dialogare con i responsabili di area e candidarsi per diverse posizioni aperte, operative e gestionali.





Per un’azienda turistica come Tenuta Monacelle, il capitale umano rappresenta un valore fondamentale. L’accoglienza, la cura del dettaglio, la qualità del servizio e l’autenticità dell’esperienza passano dalle persone: dalla loro professionalità, dalla passione e dalla capacità di interpretare i valori dell’ospitalità.





Investire nelle risorse umane significa costruire relazioni durature, promuovere un ambiente di lavoro stimolante e creare le condizioni per una crescita condivisa, in cui collaboratori e azienda evolvono insieme. Il Job Day si inserisce proprio in questa visione: non solo una selezione di personale, ma un momento di incontro e di ascolto, volto a individuare persone che condividano una cultura del lavoro basata su qualità, rispetto e spirito di squadra.





Con questa iniziativa, Tenuta Monacelle conferma il proprio impegno nel valorizzare le persone come motore principale dell’eccellenza turistica, riconoscendo nel talento umano la chiave per offrire esperienze autentiche e memorabili.



