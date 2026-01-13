'Fischiando Fischiando..', a Rutigliano la presentazione del libro di Franco Valenzano sul fischietto in terracotta



Si terrà venerdì 17 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze del Museo del Fischietto in Terracotta (Palazzo San Domenico), la presentazione del libro "Fischiando fischiando.. La storia, il significato, il percorso del fischietto in terracotta di Rutigliano" di Franco Valenzano.





Il volume ripercorre la storia del fischietto in terracotta, simbolo di Rutigliano, analizzandone l’evoluzione nel tempo, l’importante significato culturale e il percorso storico dall’antichità fino ai giorni nostri. Un’opera che unisce ricerca storica, tradizione popolare e memoria collettiva, offrendo un contributo prezioso alla valorizzazione di uno dei più noti elementi del patrimonio artistico locale.





La data scelta per la presentazione non è certamente casuale: il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, coincide infatti con l’apertura della storica Fiera del Fischietto in Terracotta, tra gli eventi di maggior rilievo della tradizione rutiglianese.





Interverranno Gianni Nicastro, curatore del libro, Fabio Valenzano, figlio dell’autore, Giuseppe Valenzano, sindaco di Rutigliano, e Milena Palumbo, assessore alla Cultura del Comune di Rutigliano che ha patrocinato la pubblicazione del libro riconoscendone il valore storico e culturale.





L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di tutela e promozione delle tradizioni rutiglianesi confermando il ruolo centrale del fischietto in terracotta come simbolo identitario e patrimonio da tramandare alle future generazioni.



