Novità all’IISS 'Del Prete – Falcone' di Sava: l’indirizzo quadriennale 'Artigianato per il Made in Italy – settore Moda'



SAVA (TA) - L'IISS "Del Prete – Falcone" di Sava annuncia l'autorizzazione del percorso quadriennale di Artigianato per il Made in Italy – settore Moda, già attivo per le iscrizioni a.s.2026/2027, secondo il nuovo modello di istruzione tecnico-professionale promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.





Il nuovo indirizzo prevede un monte ore settimanale di 35 ore, rispetto alle attuali 30, con una riorganizzazione dei contenuti e delle metodologie didattiche orientata allo sviluppo di competenze professionali, creative e tecnologiche coerenti con le esigenze del sistema produttivo del Made in Italy.





In soli quattro anni e con un titolo di studio equiparato al quinquennale, gli studenti, attraverso esperienze laboratoriali e di formazione scuola lavorio anche fuori regione e all’estero, potranno conseguire le competenze necessarie per l’immissione diretta nel mondo del lavoro, per l’accesso a tutte le facoltà universitarie e, per chi intende specializzarsi ulteriormente nel settore, per la prosecuzione degli studi nella Formazione ITS, oggi asse strategico che garantisce un’occupazione qualificata.





Elemento centrale del percorso è la collaborazione strutturata con le imprese del settore moda, con gli ITS Academy e con la Camera di Commercio, che contribuiscono alla progettazione dei moduli formativi, alle attività laboratoriali e alle esperienze di apprendimento in contesti reali di lavoro senza tralasciare le discipline di base (italiano, matematica, inglese,..) e la possibilità di conseguire le certificazioni informatiche (ICDL., Cisco,..)e linguistiche (Cambridge, Delf,.). Un modello che rafforza il legame tra scuola e territorio e valorizza le eccellenze produttive locali.





Giovedì 15 gennaio 2026, presso l’auditorium “G. Falcone” della sede di via Mazzini, in occasione della premiazione del concorso “Stilisti di classe”, c’è stata la presentazione del nuovo percorso con l’intervento dei rappresentanti degli Enti partners: ITS Academy MI.TI. MODA, CONFINDUSTRIA Taranto, GST srl e YOU’RE UP Società Benefit, SMILE Puglia. Fany Moda -artigiani filiera d’Italia CNA Federmoda.





La dirigente scolastica, Pierangela Scialpi, ha sottolinea il valore strategico dell’iniziativa:





«Il percorso quadriennale rappresenta una grande opportunità per i nostri studenti, perché consente di anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso un percorso completo e rispondente alle concrete richieste delle professionalità di settore. Attraverso un forte raccordo con il mondo produttivo e la formazione tecnico professionale, offriamo ai ragazzi una preparazione mirata, aggiornata anche per proseguire all’università e spendibile in diversi contesti di lavoro subordinato e autonomo, valorizzando il talento, la creatività e le competenze professionalizzanti ed auto-imprenditoriali a promozione del Made in Italy».





L’IISS “Del Prete – Falcone” consolida il proprio impegno ad investire nell’innovazione didattica e nella formazione di figure professionali pronte a coniugare tradizione, evoluzione e capacità di costruirsi un progetto di vita a misura di ciascuno, attraverso una formazione completa e sempre aggiornata alle sfide della società contemporanea.