Università di Bari e “Women for Progress”: al via la convenzione per tirocini formativi su diritti, inclusione e cittadinanza attiva

LEUCA – Nasce una nuova sinergia nel segno della cultura dei diritti tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’associazione culturale In Progress di Taranto. È stata infatti siglata la convenzione che accompagna l’XI edizione di “Women for Progress – Donne a sostegno del mondo”, l’evento internazionale in programma a Santa Maria di Leuca dal 29 maggio al 7 giugno, dedicato alla promozione dell’uguaglianza di genere, dell’inclusione sociale, della sostenibilità e dell’impegno civico.

L’accordo prevede l’attivazione di un tirocinio formativo rivolto alle studentesse e agli studenti dell’Ateneo barese, in particolare dei corsi di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione. Il percorso sarà strutturato attraverso attività di formazione a distanza e in presenza, con l’obiettivo di sviluppare competenze teoriche e operative nei campi della progettazione culturale, della comunicazione sociale, dell’organizzazione di eventi e della cittadinanza attiva. Un’esperienza pensata per coniugare la formazione accademica con la tutela dei diritti umani e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la professoressa Loredana Perla, direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università di Bari, che evidenzia come la convenzione sia pienamente coerente con la missione dell’Ateneo. Il tirocinio legato a Women for Progress rappresenta, secondo Perla, un’occasione concreta per integrare conoscenze, competenze e valori, favorendo negli studenti consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva attraverso il confronto diretto con la realtà sociale.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente dell’associazione In Progress, Giuseppina Nobile, che ha definito la collaborazione con l’Università di Bari un riconoscimento importante del lavoro portato avanti negli anni. La convenzione, ha spiegato, rafforza l’identità di Women for Progress come format credibile, etico e orientato alla crescita culturale e sociale, capace di unire riflessione, azione e formazione.

L’undicesima edizione di Women for Progress si conferma così non solo come un evento culturale di respiro internazionale, ma anche come un vero e proprio laboratorio formativo per le nuove generazioni. La solidità e la rilevanza del progetto sono testimoniati dai numerosi riconoscimenti ottenuti nel tempo, tra cui il sostegno morale del Presidente della Repubblica e di cinque diversi ministri, a conferma del valore sociale dell’iniziativa nel panorama nazionale e internazionale.

Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale www.womenforprogress.it.