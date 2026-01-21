Ciclone Harry: Sud Italia sotto allerta rossa, violente mareggiate colpiscono Calabria, Sicilia, Sardegna e Salento

BARI - Il ciclone Harry continua a colpire duramente il Sud Italia. Temporali, venti con raffiche superiori ai 120 km/h e mareggiate stanno flagellando Calabria, Sicilia e Sardegna, e l’allerta rossa della Protezione civile è stata prorogata per domani.

Anche la Puglia ha subito gli effetti del maltempo, soprattutto nella zona di Santa Maria di Leuca, dove le onde hanno raggiunto i 5 metri, causando gravi danni a due stabilimenti balneari. Le violente mareggiate interessano attualmente tutta la costa salentina, con particolare intensità tra Castro e Santa Cesarea Terme.