417 posizioni aperte nel leccese, Recruitng Day Tac a Poggiardo e Recruiting Week turismo diffusa

Giovedì 26 febbraio 2026, il Centro per l’Impiego di Poggiardo ospiterà il Recruiting Day organizzato da Arpal Puglia. L’appuntamento è presso gli uffici di via Francesco A. Astore 32, dalle ore 14:00 alle ore 16:30. La selezione servirà a coprire 17 posizioni. Le aziende, Sartoria dal 1980 e Sartoria di Bello Teresa, offrono un contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro dalle 7 alle 12 e dalle 12:30 alle 15:30. Le selezioni sono rivolte a candidati e candidate. Per la mansione di addetto/a allo stiro si richiede esperienza, esperienza pregressa nella mansione, buona manualità, precisione e conoscenza delle diverse tipologie di tessuti. Per la mansione di addetto/a al cucito si richiede buona manualità nell’uso di ago e filo, precisione e attenzione ai dettagli. Per la mansione di addetto/a alla macchina piana si valutano candidati con esperienza nell’utilizzo di macchine da cucire, ma anche persone senza esperienza, motivate e disponibili a un percorso di formazione. Tutte le offerte sono consultabili al seguente link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/offerte-lavoro/vacancy/cerca?query=sarti%20poggiardo





Ai colloqui sono ammesse persone che si candidano entro il 25 febbraio 2026 alle offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma regionale lavoroperte.regione.puglia.it , allegando in un unico file PDF il proprio CV e il documento d’identità, oppure accedendo con SPID o CIE. Nell’ambito della strategia #mareAsinistra, per i residenti o domiciliati fuori regione è possibile richiedere un colloquio da remoto scrivendo a ido.poggiardo@arpal.regione.puglia.it





https://tinyurl.com/j9bcp3fp Durante queste settimane, prenota il tuo colloquio per partecipare alla Recruiting week per il settore turistico organizzata da Arpal Puglia in tutti i centri per l’impiego dell’Ambito di Lecce. Gli appuntamenti si svolgeranno dal 2 al 12 marzo, con i colloqui diretti con le aziende in calendario, dalle ore 14 alle ore 17, nei giorni di lunedì 2 marzo presso il cpi di Galatina ; martedì 3 marzo presso il cpi di Campi Salentina ; mercoledì 4 marzo presso il cpi di Casarano ; giovedì 5 marzo presso il cpi di Tricase e CPI di Lecce; venerdì 6 marzo presso il Cpi di Martano; lunedì 9 marzo presso il cpi di Gallipoli; martedì 10 marzo presso il cpi di Nardò; mercoledì 11 marzo presso il cpi di Maglie ; giovedì 12 marzo presso il cpi di Poggiardo. Alla partecipazione alle selezioni in presenza si aggiungono i colloqui da remoto riservati a candidati che vivono fuori regione, nell’ambito della strategia #mareAsinistra della Regione Puglia. Tutte le offerte - per oltre 1200 posti di lavoro presso 87 aziende del settore - sono racchiuse in un report speciale, in costante aggiornamento, consultabile al seguente link:





L’8° Report settimanale 2026 di ARPAL Puglia per l’Ambito di Lecce propone complessivamente 158 offerte lavorative per un totale di 417 posizioni aperte. Il settore delle pulizie svetta su tutti gli altri, mettendo a disposizione 68 posizioni. Poco distante si posiziona il comparto metalmeccanico con 63 offerte di lavoro, seguito dal settore delle costruzioni e installazione impianti che ne registra 45. Il comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) mantiene con 40 posti offerti, superando di misura l'area sanitaria, dei servizi alla persona e farmaceutica, la quale propone 39 opportunità. A pari merito troviamo poi il settore turistico e quello delle telecomunicazioni, entrambi attestati a quota 30 posizioni aperte. Scendendo verso numeri più contenuti, il comparto legato ad agricoltura, pesca e ambiente offre 18 posti, seguito dal settore riparazione veicoli e trasporti con 14 possibilità e dal commercio che si ferma a 13 posizioni aperte. In coda alla classifica si collocano l'ambito amministrativo e informatico con dodici opportunità e l'industria del legno che chiude il conteggio con 8 posizioni disponibili. Per il Collocamento Mirato, sono dodici posizioni riservate agli iscritti alle categorie protette art.18 e tre per gli iscritti alle liste speciali art.1. Il report segnala anche dieci tirocini formativi attivi e una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.





La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.