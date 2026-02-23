Bari, BRT: al via i lavori su via Quintino Sella, modifiche alla viabilità fino al 23 marzo

BARI - A Bari sono iniziati i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit su via Quintino Sella. L’intervento, finanziato con fondi europei “Next Generation” nell’ambito del PNRR, misura M2C2 – Inv 4.2, prevede la regolamentazione temporanea della circolazione stradale fino al 23 marzo per consentire l’avanzamento del cantiere.

Le opere interessano entrambe le corsie della strada, sia quella ordinaria sia quella riservata a bus e taxi. Nelle aree interessate dal cantiere la carreggiata sarà progressivamente ristretta e sarà vietata la sosta. L’intervento procederà per isolati, così da limitare i disagi alla circolazione e garantire una gestione più fluida del traffico.

Il tratto interessato dai lavori è strategico per la rete BRT, attraversato dalle linee Blu, Rossa e Lilla, che condividono l’anello del quartiere murattiano e l’asse di collegamento con piazza Aldo Moro e la stazione centrale.

La linea Blu collegherà piazza Aldo Moro con via di Maratona, lungo circa 5,9 km con 15 fermate, garantendo un collegamento rapido tra il centro, il quadrante nord-occidentale e l’area fieristica, incluso il lungomare e la Fiera del Levante. La linea Rossa, lunga circa 7 km, collegherà piazza Aldo Moro all’area sud-orientale della città attraversando i principali quartieri residenziali. La linea Lilla, infine, metterà in collegamento il centro con il sud urbano fino a via Luigi Einaudi e il Parco 2 Giugno.

L’intervento rappresenta un passo importante per il potenziamento del trasporto pubblico a Bari, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la qualità della mobilità urbana.