Intitolato al Prof. Luigi Greco lo spazio verde del Campus: Ostuni rende omaggio al suo storico contemporaneo



OSTUNI (BR) - Si è tenuta oggi, lunedì 23 febbraio 2026, presso il Campus adiacente al Liceo Scientifico, la cerimonia ufficiale di intitolazione dell’area verde denominata "Parco Prof. Luigi Greco – storico di Ostuni", come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 58 del 25 marzo 2021. - Si è tenuta oggi, lunedì 23 febbraio 2026, presso il Campus adiacente al Liceo Scientifico, la cerimonia ufficiale di intitolazione dell’area verde denominata "Parco Prof. Luigi Greco – storico di Ostuni", come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 58 del 25 marzo 2021.





L’iniziativa ha reso omaggio alla figura del compianto Luigi Greco, insigne storico della città, studioso rigoroso e ricercatore instancabile, autore di fondamentali contributi sulla storia locale e docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Ludovico Pepe, dove ha formato generazioni di studenti.





Nato a Ostuni il 25 ottobre 1955 e scomparso il 12 febbraio 2007, il Prof. Greco è riconosciuto come il più autorevole storico contemporaneo della città e dell’intera provincia di Brindisi. Il suo prezioso patrimonio librario, composto da 1.543 volumi, è stato donato dalla famiglia alla Biblioteca Comunale, dando vita al "Fondo Greco", oggi importante riferimento per studiosi e appassionati.





Con questa intitolazione la Città di Ostuni rende un segno tangibile di riconoscenza verso un uomo di cultura che ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dell’identità storica cittadina.





Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari, studenti e docenti degli istituti scolastici superiori della città, testimoniando con la loro presenza il valore civile e culturale dell’iniziativa e il profondo legame tra la comunità ostunese e la memoria del Prof. Greco.



