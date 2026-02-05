72° Carnevale di Manfredonia 2026: sfilate, spettacoli e tradizione, ecco il programma completo

MANFREDONIA - Manfredonia si prepara a vivere una nuova edizione del suo storico Carnevale, giunto quest’anno alla 72ª edizione. Un calendario ricco di eventi tra tradizione, spettacoli musicali, iniziative per famiglie e attività sportive animerà la città per oltre un mese, con sfilate, feste in maschera e appuntamenti culturali dedicati a tutte le età.

L’apertura e gli eventi principali

La manifestazione si è aperta il 17 gennaio in Piazza del Popolo con lo spettacolo inaugurale accompagnato dalle Majorettes ufficiali del Carnevale e dalla live band Wild Car.

Il cuore del programma prenderà forma a febbraio con eventi simbolici e tradizionali. Il 14 febbraio, su Corso Manfredi, è previsto l’arrivo delle maschere iconiche Ze Pèppe e Siponta con il tradizionale “Matrimonio di Ze Pèppe Carnevéle”.

Il 15 febbraio spazio alla Sfilata delle Meraviglie, con gruppi mascherati e carri allegorici, preceduta dalla vendita delle tradizionali farrate e accompagnata da esibizioni artistiche. Testimonial della sfilata sarà Pamela Prati, mentre la conduzione è affidata ad Adriana Petro di Kiss Kiss Radio. La giornata proseguirà con il Luna Park del Carnevale e lo spettacolo musicale serale “Idea Medley Show”.

Teatro, solidarietà e Golden Night

Il 16 febbraio il Teatro Lucio Dalla ospiterà la rassegna teatrale scolastica “20 minuti con il tuo Carnevale”. Il 17 febbraio si terrà la Golden Night, con una nuova grande sfilata serale sul Lungomare Nazario Sauro e il tradizionale funerale di Ze Pèppe nel centro storico, seguiti da dj set e spettacoli musicali. Nella stessa giornata sono previste iniziative solidali presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dedicate ai bambini ricoverati.

Eventi per bambini e Notte Colorata

Il 19 febbraio torna il Veglioncino dei bambini con festa in maschera e talent show. Il 21 febbraio sarà invece la volta della Notte Colorata, con sfilate, animazione nel centro storico, degustazioni, spettacoli e il live show “Balla Italia”. Nella stessa giornata si terranno attività dedicate ai più piccoli come “Pompieropoli” e la “Notte Bianca delle Fiabe”.

Gran finale e premiazioni

Il Carnevale si concluderà il 22 febbraio con la rottura della pentolaccia e lo spettacolo musicale finale con consegna dei trofei ai protagonisti dell’edizione 2026.

Sport, turismo e servizi

Tra il 9 e il 14 febbraio si svolgeranno numerosi eventi sportivi in maschera – dal padel al calcio, dal tennis al volley fino al karate – mentre per tutta la durata della manifestazione saranno attivi info point turistici e visite guidate con escursioni dedicate ai visitatori.

Il Carnevale di Manfredonia si conferma così uno degli appuntamenti più attesi della Puglia, capace di unire tradizione popolare, cultura, musica e coinvolgimento della comunità in un calendario ricco di eventi e iniziative per residenti e turisti.