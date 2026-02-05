Taranto, Scuola e Istituzioni unite contro bullismo e cyberbullismo



L’Istituto San Giovanni Bosco di Taranto organizza due incontri formativi rivolti alla Scuola Primaria e Secondaria, con la partecipazione della Polizia di Stato e del Tribunale, per parlare di prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo e di come navigare in rete responsabilmente. Lunedì 9 febbraio 2026, dalle ore 08.30 alle ore 12.00, si terranno due interessanti appuntamenti nell’Aula Magna della sede di Via Polibio dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto. Coinvolti gli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado e le famiglie. L’iniziativa rientra nel Protocollo d’intesa per il contenimento del disagio giovanile.





TARANTO - L’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto rafforza il proprio impegno nella promozione della legalità e della cittadinanza responsabile, con un doppio incontro didattico-informativo dedicato alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, oltre che della navigazione consapevole in rete, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, il Tribunale di Taranto, la sottosezione di Taranto dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e l’Avvocato Professionista Anna Chiara Vimborsati, esperta in Diritto Scolastico.





L’iniziativa, che si terrà lunedì 9 febbraio 2026 presso l’Aula Magna della sede di via Polibio n.46, prevede due incontri didattico-formativi rivolti alle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado e alle classi quinte della Scuola Primaria, a partire dalle ore 08.30 fino alle ore 12.00.





L’evento, moderato dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. San Giovanni Bosco, Dott.ssa Floriana Bottiglia, vedrà la partecipazione e l’intervento di: Avv. Anna Chiara Vimborsati, esperta in Diritto Scolastico; Commissario Polizia di Stato Dott. Edoardo Pianezze; Dott.ssa Serena Gentile, Magistrato con funzione di Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Taranto.





L’evento si inserisce nelle azioni previste dal Protocollo d’Intesa per il contenimento dei fenomeni di disagio giovanile e per il coordinamento delle campagne di formazione nelle scuole, al quale l’Istituto ha aderito, con l’obiettivo di educare i più giovani al rispetto delle regole, ai principi della Costituzione Italiana e a un uso responsabile dei social network.





Nel capoluogo e nella provincia di Taranto, infatti, i fenomeni legati al disagio adolescenziale risultano purtroppo in crescita, manifestandosi attraverso episodi di violenza tra pari, comportamenti a rischio e forme di dipendenza, comprese quelle legate all’uso improprio delle piattaforme digitali. In questo contesto, assumono particolare rilievo le iniziative di prevenzione e lotta al bullismo e al cyberbullismo e di sensibilizzazione dei giovani sui temi riguardanti l’utilizzo responsabile della rete e degli strumenti digitali, ai quali l’I.C. San Giovanni Bosco partecipa già da anni attivamente e per i quali il team anti-bullismo della scuola, di cui il Dott. Renato Galeone è referente, si adopera al fine di garantire la maggiore divulgazione possibile.





Questo doppio incontro, nato a scopo didattico, formativo e informative, rappresenta un importante momento di dialogo e formazione che rafforza la collaborazione tra scuola, Istituzioni e famiglie, sottolineando il valore della prevenzione e dell’educazione alla legalità come strumenti fondamentali per garantire alle nuove generazioni un futuro più sereno, consapevole dei rischi e più sicuro.





I giornalisti sono invitati a partecipare per dare visibilità a un’iniziativa di grande rilevanza educativa e sociale per l’intera comunità locale.





Le famiglie sono calorosamente invitate a partecipare, per condividere un momento di confronto e approfondimento su temi fondamentali per la crescita consapevole e sicura delle nuove generazioni.