A Bari la pièce letteraria “INCROCI” di Mino Grassi: amori invisibili tra mari, guerre e deserti

Pubblicato:


BARI – Il prossimo 20 febbraio alle ore 18:30 l’Agorà del Consiglio Regionale della Puglia ospiterà la presentazione della pièce letteraria “INCROCI”, tratta dall’omonimo romanzo di Mino Grassi (Ventotto Edizioni). L’evento è ad ingresso libero e gratuito.

Definita dall’autore un “romanzo-documentario”, l’opera esplora storie di vita segnate da conflitti, passioni e speranze, raccontando le esistenze di Jamilah, Samir, Gëzim e Iryna, i cui destini si incrociano tra mari, guerre e deserti del Mediterraneo. L’“incrocio” diventa simbolo di legami impossibili e della lotta per il diritto di esistere nelle “terre dimenticate”.

Il programma dell’evento prevede momenti istituzionali, performativi e musicali:

  • Intervento istituzionale: Dott.ssa Mimma Gattulli, Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia
  • Analisi critica: Prof. Franco Lacoppola, critico letterario
  • Letture a cura di: Roberto Malerba e Paola Masciulli
  • Interventi musicali: Davide Romeo e Marco Vino
  • Presenza dell’autore: Mino Grassi

La pièce conferma l’impegno di Grassi per una narrazione civile e profondamente umana, in linea con il progetto sociale “Mi ricordo ancora...” – Banca Multimediale della Memoria, e gode del patrocinio della Regione Puglia e dell’Associazione Culturale Ventotto APS.

Il romanzo
“INCROCI. Amori invisibili, figli di un dio minore” racconta il primo incontro fatale dei quattro protagonisti a Catania, nel 2017, intrecciando vicissitudini, fughe, violenze e amori impossibili. Il libro è un grido a favore di chi vive ai margini della società, un invito alla speranza e al rispetto dei diritti umani.

Scheda del libro

  • Titolo: INCROCI. Amori invisibili, figli di un dio minore
  • Autore: Mino Grassi
  • Editore: Ventotto Edizioni
  • Genere: Romanzo documentario
Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post