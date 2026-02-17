A Bari la pièce letteraria “INCROCI” di Mino Grassi: amori invisibili tra mari, guerre e deserti
BARI – Il prossimo 20 febbraio alle ore 18:30 l’Agorà del Consiglio Regionale della Puglia ospiterà la presentazione della pièce letteraria “INCROCI”, tratta dall’omonimo romanzo di Mino Grassi (Ventotto Edizioni). L’evento è ad ingresso libero e gratuito.
Definita dall’autore un “romanzo-documentario”, l’opera esplora storie di vita segnate da conflitti, passioni e speranze, raccontando le esistenze di Jamilah, Samir, Gëzim e Iryna, i cui destini si incrociano tra mari, guerre e deserti del Mediterraneo. L’“incrocio” diventa simbolo di legami impossibili e della lotta per il diritto di esistere nelle “terre dimenticate”.
Il programma dell’evento prevede momenti istituzionali, performativi e musicali:
- Intervento istituzionale: Dott.ssa Mimma Gattulli, Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia
- Analisi critica: Prof. Franco Lacoppola, critico letterario
- Letture a cura di: Roberto Malerba e Paola Masciulli
- Interventi musicali: Davide Romeo e Marco Vino
- Presenza dell’autore: Mino Grassi
Il romanzo
“INCROCI. Amori invisibili, figli di un dio minore” racconta il primo incontro fatale dei quattro protagonisti a Catania, nel 2017, intrecciando vicissitudini, fughe, violenze e amori impossibili. Il libro è un grido a favore di chi vive ai margini della società, un invito alla speranza e al rispetto dei diritti umani.
Scheda del libro
- Titolo: INCROCI. Amori invisibili, figli di un dio minore
- Autore: Mino Grassi
- Editore: Ventotto Edizioni
- Genere: Romanzo documentario