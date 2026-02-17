A Bari la pièce letteraria “INCROCI” di Mino Grassi: amori invisibili tra mari, guerre e deserti

BARI – Il prossimol’ospiterà la presentazione della pièce letteraria, tratta dall’omonimo romanzo di(Ventotto Edizioni). L’evento è

Definita dall’autore un “romanzo-documentario”, l’opera esplora storie di vita segnate da conflitti, passioni e speranze, raccontando le esistenze di Jamilah, Samir, Gëzim e Iryna, i cui destini si incrociano tra mari, guerre e deserti del Mediterraneo. L’“incrocio” diventa simbolo di legami impossibili e della lotta per il diritto di esistere nelle “terre dimenticate”.

Il programma dell’evento prevede momenti istituzionali, performativi e musicali:

Intervento istituzionale : Dott.ssa Mimma Gattulli, Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia

Analisi critica: Prof. Franco Lacoppola, critico letterario

Letture a cura di: Roberto Malerba e Paola Masciulli

Interventi musicali: Davide Romeo e Marco Vino

Presenza dell'autore: Mino Grassi




