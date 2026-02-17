I giganti di cartapesta conquistano Vitigliano: il 21 e 22 febbraio sfila l’arte del 48° Carnevale di Vitigliano



Le officine della creatività si aprono e la magia è pronta a scendere in strada.





VITIGLIANO (LE) - Il 48° Carnevale di Vitigliano, edizione 2026 dedicata a "Raffaele Guida", si prepara a stupire con un’edizione che mette al centro l'arte, la satira e la maestria artigianale. Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio, Vitigliano si trasformerà in un teatro a cielo aperto dove a dominare la scena saranno i maestosi Carri Allegorici.





Cuore pulsante della manifestazione sono le imponenti opere in cartapesta, frutto di mesi di lavoro, passione e ingegno tecnico. Veri e propri monumenti viaggianti, i carri di Vitigliano sono rinomati per la cura dei dettagli, l'esplosione cromatica e i meccanismi scenografici che incantano grandi e piccini.





L'evento, organizzato dall’Associazione Culturale Sociale e Ricreativa Vitillianum con il sostegno del Comune di Santa Cesarea Terme e delle Terme di Santa Cesarea, conferma il suo prestigio regionale. Come sottolineano con orgoglio gli organizzatori: “Ogni Vitiglianese ha impresso nel suo essere l'appuntamento fisso con il Carnevale di Vitigliano, un momento vero e sincero dove tutte le generazioni si fondono per dare vita a un carnevale unico nel suo genere, e che rientra all'intero dei 19 carnevali più importanti di Puglia”.





Il Programma: Due giorni di festa





I carri sfileranno in due diverse occasioni, accompagnati da cortei storici, gruppi mascherati e tanta musica.





Sabato 21 Febbraio





Si parte alle 14:00 con la prima parte della Caccia al Tesoro.

Alle ore 17:00 il momento clou: il Corteo Storico aprirà la strada alla Grande Sfilata dei Carri Allegorici. Sarà l'occasione per ammirare le opere alla luce del tramonto e della sera, in un'atmosfera suggestiva.

La serata esploderà poi alle ore 20:00 con il concerto degli ZINHARUA feat. PUCCIA (voce degli Après La Classe), per ballare ai ritmi del Salento.





Domenica 22 Febbraio





Dopo la Caccia al Tesoro mattutina (08:30), il pomeriggio sarà nuovamente dedicato allo spettacolo visivo.

Alle ore 17:00 i Carri Allegorici torneranno a sfilare per le vie del paese, accompagnati dall'energia dei Gruppi Mascherati, offrendo al pubblico un'ultima occasione per immergersi nella goliardia del carnevale.

La chiusura è affidata, dalle 19:30 all'animazione di FRAKATAME, che accompagnerà le Premiazioni in Piazza dei carri e delle maschere più belle.





Il 48° Carnevale di Vitigliano non è solo un evento, ma è la dimostrazione di come la tradizione della cartapesta possa rinnovarsi ogni anno, regalando opere d'arte effimere che restano impresse nella memoria.





Per informazioni e aggiornamenti:





Pagina Facebook: Carnevale di Vitigliano – Vitillianum

Instagram: Carnevale di Vitigliano



